(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Quattro smartphone, una micro-Sim, droga, siringhe e lame sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino durante una perquisizione straordinaria effettuata all'alba di ieri nell'intera prima sezione del padiglione B. A darne notizia è l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria. Gli agenti hanno sequestrato anche 7,10 grammi di hashish, cinque siringhe, flaconi contenenti liquidi di natura non ancora identificata, un bilancino elettronico, cavi Usb, cuffie auricolari con microfono, caricatori, due lame, un secchio contenente frutta macerata, presumibilmente destinata alla produzione di una bevanda alcolica, e buste contenenti sostanze presentate come proteine, ma non autorizzate. "Quello che è emerso a Torino è soltanto l'ennesima dimostrazione di una situazione che non può più essere sottovalutata - afferma Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp-. Le carceri italiane sono ormai completamente allo sbando e, sotto il profilo della sicurezza, sembrano dei veri e propri colabrodo. Il carcere di Torino non fa eccezione: fa acqua da tutte le parti". Per Beneduci "non è accettabile che all'interno di un istituto penitenziario si riesca a introdurre e nascondere un simile quantitativo di telefoni cellulari, sostanze stupefacenti, lame, strumenti e materiali di ogni genere. Si tratta di elementi che mettono a rischio la sicurezza e la gestione degli istituti, oltre a esporre quotidianamente il personale di Polizia Penitenziaria a situazioni di grave pericolo". "Non possiamo continuare a raccontare queste operazioni come semplici sequestri senza affrontare il problema alla radice. Se il personale è costretto continuamente a rincorrere ciò che entra illegalmente negli istituti, significa che il sistema di prevenzione e sicurezza necessita di interventi urgenti e strutturali", conclude l'Osapp. (ANSA).