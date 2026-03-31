(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Tensioni questa mattina nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove nel padiglione B alcuni detenuti hanno dato vita a dei disordini. Secondo quanto riferito dal sindacato Osapp, nella nona sezione sono stati incendiati materassi e suppellettili, mentre altri oggetti sono stati lanciati contro il personale. Tre agenti sono rimasti intossicati e sono stati accompagnati al pronto soccorso. Sempre nella stessa mattinata, un altro detenuto, nella dodicesima sezione dello stesso padiglione, si è opposto a un provvedimento disciplinare distruggendo gli arredi di una delle aree comuni. La situazione è stata riportata sotto controllo grazie all'intervento del personale penitenziario. "È giunta l'ora di rivedere i vertici e la catena di comando - dichiara il segretario generale Osapp, Leo Beneduci - perché il padiglione B è completamente fuori controllo e nelle mani dei detenuti. È fondamentale che qualcuno se ne renda conto". Il sindacato chiede un intervento urgente del Ministero della Giustizia e l'invio di ispettori per verificare quanto accaduto e prevenire nuovi episodi. (ANSA).