(ANSA) - TORINO, 03 APR - Un'aggressione in carcere a Torino e tensioni in tribunale a margine di una sentenza. Sono due episodi, avvenuti ieri, che hanno visto come bersaglio agenti di polizia penitenziaria e che sono stati resi noti oggi dal sindacato Osapp. Il primo episodio si è verificato al tribunale di Torino, dove in Corte d'Assise d'Appello si svolgeva il processo per l'omicidio di Fatmir Ara, assassinato nel 2022. A margine dell'udienza, in cui è stato confermato l'ergastolo per Davide Osella Ghena ed è stato condannato il presunto complice, assolto in primo grado, una familiare della vittima ha cercato di colpire l'imputato con alcune palle da biliardo, ferendo alla mano un agente. In una precedente udienza la stessa persona aveva lanciato bottigliette d'acqua verso gli imputati. Sempre ieri, intorno alle 12, nel padiglione B del penitenziario Lorusso e Cutugno, un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria dopo il rifiuto di poter consumare il pasto fuori dalla cella. L'uomo ha prima minacciato l'agente, poi lo ha colpito con una gomitata all'addome e gli ha lanciato contro un tavolino. Il poliziotto è stato trasportato in ospedale, medicato e dimesso con cinque giorni di prognosi. "Si tratta dell'ennesimo episodio che dimostra quanto sia critica la situazione negli istituti penitenziari e nei contesti collegati alla giustizia", dichiara Leo Beneduci, segretario generale Osapp. "Gli uomini e le donne della polizia penitenziaria continuano a operare in condizioni estremamente difficili, spesso senza adeguate tutele e con rischi quotidiani per la propria incolumità", conclude il sindacalista. (ANSA).