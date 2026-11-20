(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Oggi, 20 novembre, è sciopero studentesco internazionale contro guerra, leva, riarmo, militarizzazione dell'istruzione e aumento delle spese militari, e in tutta Italia sono in piazza i cortei studenteschi. Sono manifestazioni autonome e indipendenti contro il Governo, che rifiutano la strumentalizzazione del campo largo, complice delle politiche di guerra e antisociali viste in questi anni. Non ci rappresenta nessuno!". A dirlo è il collettivo Osa, che prosegue: "A essere bruciata, c'è quella quella porcheria d'accordo siglata fra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria e organizzazioni padronali lo scorso 12 novembre, che istituzionalizza la subordinazione del mondo del lavoro ai padroni e la moderazione salariale proprio ora che il carovita mette sul lastrico milioni e milioni di persone nel nostro paese.Vengono bruciate le bollette alle stelle: l'impennata dei costi della vita è un'ipoteca sul nostro presente e futuro che noi giovani e studenti conosciamo bene, con gli affitti alle stelle, il carostudi, il carovita che erode salari già minimi in un contesto di lavoro povero e precario con cui non si arriva più nemmeno alla terza settimana del mese". Fra le "condanne a morte" bruciate c'è "la nuova finanziaria, che è riuscita a far salire la spesa militare a oltre 40 miliardi, per la prima volta nella nostra storia, mentre manca personale in scuole e università, i luoghi in cui ci formiamo sono fatiscenti, insufficienti, quando addirittura non crollano. Non fermeranno il nostro futuro. Il 12 dicembre saremo di nuovo in piazza per fare cadere il governo Meloni. Non ci rappresenta nessuno!". (ANSA).