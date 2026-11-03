(ANSA) - TRENTO, 03 NOV - Si è risolta senza conseguenze la situazione di momentaneo stallo vissuta da due giovani cacciatori che, nella prima serata di martedì, sono rimasti bloccati sui rispettivi palchi di caccia in località Prapolo, sopra Molveno, in Trentino ,dalla presenza di un orso. L'incontro con il plantigrado è avvenuto nei pressi della strada forestale. L'orso, pur senza manifestare comportamenti aggressivi, non sembrava intenzionato ad allontanarsi dalla zona. I due hanno quindi allertato il Corpo forestale del Trentino e i vigili del fuoco volontari di Molveno. I primi a raggiungere l'area sono stati i vigili del fuoco volontari, che hanno utilizzato i clacson dei mezzi intervenuti - un quad e tre fuoristrada - riuscendo a mettere in fuga l'animale. I cacciatori sono quindi scesi dai palchi e tutto si è concluso senza la necessità di attivare la Squadra di emergenza del Corpo forestale del Trentino. (ANSA).