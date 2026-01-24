(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "In un momento geopolitico come questo l'Europa deve dimostrare la sua compattezza. Il voto dei giorni scorsi lo considero molto miope". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini parlando del Mercosur durante il Forum internazionale del Turismo. "Credo che la capacità di reciprocità sia fondamentale e chiudersi è miope", ha aggiunto. Orsini è andato oltre: "mi aspetto che dopo il Mercosur ci possa essere l'India e incrementare i mercati dell'Arabia Saudita, credo sia fondamentale". Riguardo alle divisioni emerse anche in Italia sulla firma o meno dell'accordo commerciale con i paesi del Sud America, Orsini ha sottolineato che "qui bisogna mettere l'interesse generale del paese davanti agli interessi propri". (ANSA).