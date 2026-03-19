(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAR - Chiediamo una "sospensione del mercato Ets, il nostro è un grido d'allarme. La richiesta è determinata dal contesto, perché purtroppo non ci aspettiamo che il conflitto finisca presto, che il gas o la benzina possano costare di meno. E' un momento storico ed è per questo che la sospensione è l'unica via". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in un punto stampa a Bruxelles. "Se la guerra dovesse continuare, avremo bisogno" di nuovo "debito comune" per "sostenere i Paesi Ue, non lo possiamo fare" solo "con gli aiuti di Stato, perché vorrebbe dire aumentare ancora il divario tra l'Italia e altri Paesi", ha sottolineato. (ANSA).