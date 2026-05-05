(ANSA) - MILANO, 05 MAG - "Attualmente le imprese lavorano in uno scenario di grande incertezza: il nostro ufficio studi ha elaborato tre scenari diversi e, tra questi, se arriviamo con le guerre fino a fine anno andremo in recessione". Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "Come imprenditori dobbiamo sempre essere fiduciosi della qualità dei nostri prodotti e sulla capacità di resilienza enorme delle nostre aziende, ma se arriviamo con il petrolio a 140 dollari a fine anno si genereranno 21 miliardi in più di costo dell'energia per le nostre imprese: il costo energia è uno dei capitoli principali da risolvere", aggiunge Orsini intervenendo al Salone del risparmio a Milano. (ANSA).