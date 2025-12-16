(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Oggi abbiamo ricevuto i testi, listiamo esaminando", "leggiamo con attenzione i testi e poi dopo ovviamente saremo più chiari nei prossimi giorni", dice il presidente di Confindustria delle novità di oggi sulla manovra". E, "come prima lettura", commenta: "Capiamo che ciò che ci era stato rappresentato e promesso dal governo, che l'industria era al centro dell'attenzione, lo stiamo percependo. Io credo che sia la via giusta per avere un piano industriale del Paese. Oggi quello che noi chiediamo è di avere una visione. Quello che serve è avere una visione è avere del tempo per metterla a terra". (ANSA).