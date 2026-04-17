(ANSA) - GENOVA, 17 APR - "È logico che se il conflitto continua diventa un problema, cominciamo ad avere problemi di reperire prodotti sugli scaffali in Sicilia e con i voli aerei. Così fare impresa è veramente complicato. mi meraviglio che l'Europa non stia vedendo questa cosa e non abbia pronte misure, che si stia parlando ancora di aiuti di Stato e non di debito pubblico. Ancora oggi il cambio euro-dollaro vale 1.16, questa miopia mi spaventa, forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine del convegno 'Genova e Liguria capitali dell'economia del mare 2026'. (ANSA).