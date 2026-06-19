(ANSA) - NIZZA MONFERRATO, 19 GIU - "No, no, non sono arrabbiato. Però credo che non ci siano parole di commento. Io credo che l'industria italiana, oggi e domani, sarà sempre a sostegno delle istituzioni italiane e del suo presidente del Consiglio, a prescindere dal colore politico. Io credo che sia importante", dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rispondendo - all'assembla dell'unione degli industriali della provincia di Asti - ad una domanda sulle prole di Donald Trump sull'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Visto che la nostra è comunque una democrazia occidentale, che comunque siamo sempre e vogliamo rimanere alleati, io credo che queste dichiarazioni siano veramente inopportune. Mi spiace leggerle, mi spiace vederle, mi spiace purtroppo anche solo commentarle" sottolinea il leader degli industriali. Orsini accenna anche alla decisione del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha reagito alle parole di Trump annullando la sua visita negli Stati Uniti del 21 e 22 giugno. Avrebbe partecipato ad una "bellissima missione a Miami", il forum imprenditoriale e scientifico Italia-Stati Uniti: come conseguenza delle parole di Trump "già questo è un danno. Già questo credo che sia un dato, credo che questo sia un problema". (ANSA).