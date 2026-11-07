VICENZA. Una lite sfociata in una brutale aggressione, con una donna accoltellata dal compagno e ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. È accaduto nella notte di mercoledì 4 novembre alla periferia di Vicenza, dove un uomo di 35 anni avrebbe tentato di uccidere la propria compagna, provocandole profonde ferite al volto e una frattura cranica.

La vittima ha riportato lesioni permanenti al viso e la frattura dell’osso temporale. Le sue condizioni restano particolarmente serie e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. La violenza dell’aggressione ha portato gli investigatori a contestare al 35enne il reato di tentato omicidio.

Dopo l’episodio, l’uomo si è allontanato da Vicenza, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Le ricerche della polizia hanno permesso di individuarlo il giorno successivo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove aveva trovato rifugio nell’abitazione di un conoscente.

Il 35enne è stato quindi arrestato. La notizia è stata confermata ufficialmente dalla Questura di Vicenza sabato 7 novembre. Restano da chiarire le circostanze che hanno scatenato la lite culminata nel violento accoltellamento.