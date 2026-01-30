(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Non si inverte la brusca correzione del prezzo dell'oro che ha avviato un netto calo dopo le fiammate dei giorni scorsi che lo avevano portato a sfiorare i 5.600 dollari l'oncia . Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 5.156 dollari l'oncia (-4,07%) mentre le quotazioni Comex con scadenza a marzo scendono del 3,07% a 5.193 dollari l'oncia. In un anno i prezzi sono più che raddoppiati. A gennaio 2025 le quotazioni si aggiravano intorno ai 2.600 dollari l'oncia (ANSA).