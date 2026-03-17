(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Per portarci al tavolo delle trattative non è necessario presentare un' offerta pubblica di acquisto, perché abbiamo ripetutamente, e lo ripeto ancora, affermato che saremmo assolutamente disposti a sederci a un tavolo e a discutere una proposta avanzata da Unicredit. Ma non c'è ancora una bozza di base o qualcosa di simile a disposizione". Così la ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp in un'intervista a Bloomberg Tv sull'ops di Unicredit. "Riteniamo che" una bozza di base "sia anche nell' interesse dei nostri azionisti richiederla", aggiunge la top manager . L'offerta di Unicredit "è stata una sorpresa per noi, come per tutti gli altri" ha poi affermato. L'ops "non era stata concordata in anticipo e, cosa ancora più sorprendente, direi, è che si tratta di un'offerta a un prezzo molto basso, se la si confronta, ad esempio, con il nostro prezzo obiettivo di 37 euro, e a quanto pare non è nemmeno volta ad acquisire il controllo. Questo è sorprendente", aggiunge la Orlopp. (ANSA).