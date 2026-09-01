(ANSA) - BERLINO, 01 SET - In Germania degli ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi della sottostazione elettrica di Turnow-Preilack, nel Brandeburgo, non lontano dalla centrale elettrica di Jaenschwalde. La polizia ha comunicato che è stato riscontrato un possibile danno materiale a una linea elettrica, che gli artificieri sono sul posto e che non sussiste alcun ulteriore pericolo. La notizia era stata riportata in precedenza dal quotidiano locale Maerkische Allgemeine. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale, rilanciato dal sito della Bild, a colpire la sottostazione darebbero stati "razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo". Il quotidiano fa riferimento a fonti dei servizi di sicurezza e dell'azienda. Secondo tali fonti, l'impianto sarebbe stato colpito più volte. Altri ordigni sarebbero stati individuati e disinnescati dalle forze dell'ordine. La sottostazione elettrica di Turnow-Preilackam è situata presso la centrale a lignite di Jaenschwalde nel distretto di Spree-Neisse, nel Land del Brandeburgo, che confina con Berlino. (ANSA).