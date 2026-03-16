(ANSA) - ROMA, 16 MAR - L'ops lanciata da Unicredit questa mattina per superare la soglia del 30% del capitale in Commerzbank, "punta a far partire un dialogo costruttivo" con La banca tedesca. Lo ha detto l'd di Unicredit Andrea Orcel nella conference call sull'operazione. Orcel ha ribadito, come scritto nel documento di offerta, che il gruppo non si attende dall'Ops di ottenere il controllo di Commerz e che la mossa "non modificherà la politica di dividendi di Unicredit". L'ops di Unicredit su Commerzbank ha anche una ragione di tipo tecnico, in relazione alle legge tedesca sulle opa, e consentirà al gruppo italiano di gestire meglio la sua partecipazione. Come ha spiegato l'ad Andrea Orcel in conference call, che ha ribadito di non aspettarsi con questa operazione al controllo di Commerz, "visto il buyback in corso" del gruppo tedesco "dobbiamo cedere azioni per restare sotto la soglia (d'opa ndr) del 30%" prevista dalla normativa tedesca. Dopo la conclusione dell'offerta Unicredit potrà così gestire meglio la propria partecipazione, eventualmente acquistando azioni sul mercato. (ANSA).