(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La quota di Unicredit in Generali "è un investimento finanziario". E' quanto afferma l'ad di Unicredit Andrea Orcel rispondendo alle domande degli analisti nella conference call sui risultati trimestrali dopo le voci di un rafforzamento della banca sopra il 10% nel Leone. "Abbiamo iniziato con loro - spiega - il dialogo per cooperare in una serie di aree dove possiamo creare valore per entrambi". "La nostra esposizione al rischio economico della quota (pari all'8,72% secondo i dati ufficiali ndr) è sotto il 2% e la intendiamo mantenere così fino a ora" ha aggiunto. (ANSA).