(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Su Commerzbank "ci vuole tempo, ma con tanta pazienza e mantenendo la barra dritta, noi siamo molto fiduciosi che alla fine si farà": Così, in un'anticipazione di un'intervista all'ANSA, il ceo di Unicredit, Andrea Orcel. "Oggi parte l'offerta, resta aperta per sei settimane, l'offerta è sul 100%, ma la nostra attesa o aspettativa è che finiremo intorno al 30%, cioè non arriveremo al controllo. Per noi va bene, perché vuol dire che la nostra strategia di base sta volando", aggiunge Orcel nel sottolineare che non ci sarà "alcun smantellamento". Inoltre la quota attuale "ci rende più del 20% sul capitale". Su Unicredit, Orcel ha poi aggiunto: "Abbiamo tutte le fondamenta per poter guadagnare quote di mercato. In Italia, per esempio, abbiamo un piano di investimento e stiamo assumendo migliaia di persone per crescere di più. Siamo in un ciclo in cui gli investimenti fatti ci danno una spinta". Sulla quota di Generali ha affermato: "Credo che su Generali la situazione è più semplice, c'è un investimento finanziario, è un investimento dove, come avevamo indicato e promesso ai nostri azionisti, abbiamo ridotto la nostra esposizione economica sotto il 2% ed è un partner che abbiamo da tempo". Nel Leone di Trieste "siamo dove siamo" e cioè in assemblea all'8,7% . Orcel ha poi aggiunto che "ha senso" ampliare la partnership tanto nell'assicurativo quanto sul risparmio gestito. (ANSA).