(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Sono convinto che alla fine" l'acquisizione di Commerzbank "succederà, perché la logica industriale è chiara. Credo che siamo il miglior partner per gli azionisti, per i dipendenti, per la Germania e per l'Europa. Ma se non dovesse funzionare, arriverà qualcun altro. Questa è la realtà del mercato. Il consolidamento è inevitabile". Così il ceo di Unicredit, Andrea Orcel in un'intervista alla Faz. "Sono convinto che una fusione andrebbe a vantaggio di entrambe le parti: gli azionisti di Unicredit e quelli di Commerzbank. Esistono significative sinergie e un potenziale di crescita nel mercato europeo. Tuttavia, non abbiamo bisogno di Commerzbank a qualsiasi prezzo. Questa è una differenza importante. Siamo in una posizione di forza e creeremo un valore sostanziale per i nostri azionisti, con o senza Commerzbank", aggiunge Orcel. Quanto alla possibilità di migliorare l'attuale offerta, il ceo di Unicredit dice: " ci siamo sempre riservati il diritto di rivedere le condizioni. Se nei prossimi giorni ci saranno ancora colloqui e si raggiungerà un compromesso, allora qualcosa potrebbe cambiare. I numeri sosterranno tale cambiamento, oppure no. UniCredit continuerà ad agire nel miglior interesse dei propri azionisti". (ANSA).