(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "L'unico modo per risolvere la situazione in un modo o nell'altro è attraverso un confronto diretto e costruttivo in cui tutte le parti mettano sul tavolo le proprie preoccupazioni, i propri limiti inderogabili, e cerchiamo tutti insieme di risolverli". Così il ceo di Unicredit Andrea Orcel alla Morgan Stanley European Financial Conference in relazione all'ops per superare il 30% in Commerzbank. "Potremmo riuscirci o meno, ma almeno sapremo quali sono e avremo almeno tentato", aggiunge Orcel. ' (ANSA).