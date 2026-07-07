(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Le opposizioni che si sono dimesse in massa dalla commissione Vigilanza Rai la scorsa settimana, a quanto si apprende, non indicheranno i nuovi componenti così come invece richiesto dai presidenti di Senato e Camera con una lettera. Alla base della scelta ci sarebbe un accordo tra i partiti del centrosinistra, compresa Italia Viva. Una fonte parlamentare aggiunge: 'Se ci dovessero nominare dall'alto, ci dimetteremmo di nuovo'. In particolare dal Pd trapela "stupore per una gestione burocratica della vicenda". (ANSA).