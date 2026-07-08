(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Sono molto complesse le operazioni per circoscrivere l'incendio, scoppiato verso sera, in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni. Sono diversi, per ora cinque, i mezzi dei pompieri al lavoro. Si è alzata una alta colonna di fumo nero, impressionante da vedere e visibile a chilometri di distanza. Al momento non risultano feriti o intossicati, nè si conoscono le cause del rogo. Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Ad ora non è coinvolta dal rogo la palazzina uffici. (ANSA).