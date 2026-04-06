(ANSA) - PRATO, 06 APR - Un 91enne è stato salvato sul Monte della Calvana, in provincia di Prato, grazie a un drone dotato di visore termico. L'uomo era un cercatore di asparagi che a causa dell'oscurità non ha ritrovato il sentiero di arrvivo. L'allarme è stato dato nella tarda serata di Pasqua dalla moglie dato che il marito non si è presentato al punto di appuntamento prestabilito. L'intervento di recupero dell'uomo si è concluso verso le 3 della notte. I vigili del fuoco hanno agito insieme a personale del Soccorso alpino e a quello del 118. Dopo averlo individuato tramite il visore termico di un drone - il visore rileva la temperatura corpore a una certa distanza - personale di terra lo ha raggiunto ma con difficoltà per le condizioni di terreno impervio e di fitta vegetazione. Comunque il personale del 118 ha stabilizzato l'anziano 91enne, che era comunque in buone condizioni, e ha predisposto l'area per l'arrivo di un elicottero dell'Aeronautica Militare abilitato al soccorso in notturna, che lo ha issato a bordo con una manovra con verricello e lo ha successivamente trasportato all'ospedale di Careggi in codice verde. (ANSA).