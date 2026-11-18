(ANSA) - CATANZARO, 18 NOV - I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro stanno eseguendo, nelle province di Catanzaro e Crotone, un'ordinanza cautelare del Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 21 persone, di cui 15 portate in carcere e 6 ai domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, invasione di terreni o edifici ed estorsione, nonché lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e stupefacenti. Per alcune di questi è contestata l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione del sodalizio. L'indagine, avviata nel 2020, diretta e coordinata dalla Dda e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catanzaro, denominata "Arione", si è sviluppata attraverso attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali e riscontri alle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia. (ANSA).