(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Caserta, coordinata dalla dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli: i reati cointestati, a vario titolo, vanno dall'associazione per delinquere di stampo camorristico, all'estorsione, all'incendio, alla detenzione e porto di armi. Contestato anche il traffico di sostanze stupefacenti, la ricettazione nonché minacce e lesioni personali. I particolari dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella Procura di Napoli a cui prenderanno parte il procuratore Nicola Gratteri e il comandate provinciale dei Carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso. (ANSA).