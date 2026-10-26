(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - E' in gravi condizioni il tifoso del Portici di 34 anni colpito alla testa con una mazza da baseball o una spranga da un gruppo di facinorosi dopo la partita del campionato di Eccellenza girone tra la Puteolana e il Portici. L'uomo è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico alla testa nell'ospedale di Pozzuoli. Dopo l'operazione viene ora sottoposto ad una Tac. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. La prognosi è strettamente riservata. (ANSA).