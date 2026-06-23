(ANSA) - CAMPI SALENTINA, 23 GIU - Un operaio è rimasto gravemente ferito nel cantiere dove era in corso l'allestimento di un impianto fotovoltaico, nella zona industriale di Campi Salentina. L'operaio , 49 anni di Cassino, in provincia di Frosinone, stava lavorando al montaggio di alcuni pannelli fotovoltaici su un terreno privato quando è stato travolto dal cedimento improvviso di alcuni moduli movimentati da un carrello elevatore in procinto di essere installati. Soccorso dai colleghi, l'uomo è stato portato in ambulanza dal 118 in codice rosso. Sul posto per i rilievi i carabinieri e gli ispettori Spesal . (ANSA).