(ANSA) - TAORMINA, 17 NOV - L'autostrada A18, Messina-Catania, è bloccata da stamattina a seguito di un incidente mortale. A perdere la vita è stato l'operaio di origine albanese, Mehmeti Hashaim 64 anni. L'uomo è stato travolto da una vettura che ha invaso un tratto di autostrada in direzione di Catania, poco dopo il casello di Calcarone, zona transennata dove la vittima stava svolgendo lavori per sistemazione dei cordoli. Sul posto gli agenti della Polstrada per chiarire la dinamica dell'incidente. (ANSA).