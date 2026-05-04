(ANSA) - L'AQUILA, 04 MAG - Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella fabbrica Hca, a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila est. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato alla morte dell'operaio. (ANSA).