(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - Incidente sul lavoro nei boschi di Castiglione dei Pepoli sull'Appennino bolognese. Nel primo pomeriggio un operaio albanese di 35 anni, mentre era impegnato nel taglio di alcuni alberi in un'area boschiva in località Rasora di Castiglion dei Pepoli, in base a una prima ricostruzione dei carabinieri, mentre sistemava alcuni tronchi, per questa operazione era stata installata una teleferica con una carrucola, sarebbe stato colpito da un legno, precipitando poi in un dirupo. Immediata la chiamata dei soccorsi: con lui c'era un collega. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Medicina del lavoro dell'Ausl, che si sta occupando di completare gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, e anche il Soccorso alpino. La salma dell'uomo, che lavorava per una azienda del verde, è stata recuperata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).