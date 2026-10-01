(ANSA) - PISTOIA, 01 OTT - Un operaio di 43 anni, originario dell'Est Europa, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di circa otto metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'allarme al 112 è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza della Croce Verde di Pistoia, le forze dell'ordine e gli operatori del dipartimento di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell'Asl. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per l'operaio non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul cantiere. (ANSA).