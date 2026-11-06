(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Si chiamava Giuseppe Inguanta, di 53 anni, l'operaio morto nel pomeriggio a Pietra Ligure (Savona). La procura di Savona ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto l'autopsia. Si tratta della ventisettesima vittima sul lavoro in Liguria nel 2026 da inizio anno. L'anno scorso, nello stesso arco temporale, i morti sul lavoro erano stati 24. A Genova, secondo i dati forniti dall'Inail, nei primi nove mesi del 2026 i decessi salgono a 10, contro i sette del 2025. Alla Spezia sono passati da cinque a otto mentre sono calati a Savona (cinque contro i sette dello scorso anno). Anche a Imperia il trend è stato negativo con tre morti rispetto ai cinque dell'anno scorso. (ANSA).