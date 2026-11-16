(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Per fare luce sulle cause della morte di Salvatore Russo, l'operaio di Pozzuoli, di 54 anni, folgorato lo scorso 30 giugno da un cavo elettrico scoperto mentre lavorava in un giardino a Quarto, in provincia di Napoli, si riveleranno dirimenti le dichiarazioni che potrebbe rilasciare un supertestimone, individuato nel corso delle indagini difensive svolte dagli avvocati Francesco Petruzzi e Leopoldo Perone, legali della famiglia della vittima. I due avvocati hanno chiesto che venga ascoltato dalla Procura di Napoli che sta coordinando le indagini per omicidio colposo. Secondo quanto si legge nella relazione autoptica del medico legale delegato dalla Procura di Napoli la morte di Russo sarebbe stata determinata non dalla corrente elettrica ma da una aritmia determinata dall'assunzione di cocaina. Gli avvocati Petruzzi e Perone hanno chiesto agli inquirenti di ascoltare l'operaio con il quale Russo quel giorno stava effettuando i lavori nel cantiere dove è accaduta la tragedia e, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato lui con un calcio al cavo, a separare Russo dalla presa dell'energia elettrica. Nella relazione tecnica disposta dall'autorità giudiziaria, inoltre, emerge chiaramente che l'impianto elettrico era alimentato quel giorno, malgrado in quella zona del giardino ci fossero degli operai in servizio. (ANSA).