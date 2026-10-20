(ANSA) - BRESCIA, 20 OTT - Un operaio di 47 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato in un cestello elevatore in un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina alle Acciaierie Venete di Sarezzo (Brescia). L'uomo, dipendente di una ditta esterna, era impegnato in interventi nello stabilimento siderurgico quando, secondo una prima ricostruzione, il cestello su cui stava lavorando sarebbe stato urtato da un mezzo pesante. L'impatto lo avrebbe schiacciato contro la struttura del cestello. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia, dove è morto. (ANSA).