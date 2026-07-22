(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Un operaio di 27 anni è morto questa notte mentre lavorava nel cantiere della galleria Monte Piazzo lungo la statale 36 a Colico, in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. I suoi colleghi hanno subito dato l'allarme e il giovane, che lavorava per una impresa in subappalto, è stato portato in ospedale dove è morto poco dopo. Anas collabora con l'autorità giudiziaria e l'Ats arrivati sul posto, nella galleria in direzione Nord, precisando che le lavorazioni in galleria sono state eseguite esclusivamente in orario notturno, in regime di chiusura totale della galleria al traffico. L'operaio deceduto - hanno fatto sapere FeneaUil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Lecco - era dipendente della AVM srl di Milano, stava lavorando in distacco per la Crezza srl di Gordona, azienda in subappalto alla Collini srl di Civate. I sindacati parlano di una "morte inaccettabile". "Ad amplificare la rabbia per questa ennesima tragedia, la mancanza di un protocollo di intesa di cantiere, uno strumento fondamentale per integrare e rafforzare le tutele operative e i presidi di sicurezza a garanzia dei lavoratori" hanno detto, definendo "indispensabile un impegno concreto e straordinario da parte di istituzioni e imprese affinché la sicurezza dei lavoratori diventi l'assoluta priorità in ogni cantiere". (ANSA).