(ANSA) - MARGHERA (VENEZIA), 04 NOV - Un operaio di 34 anni ha perso la vita mentre era al lavoro alla Fincantieri di Marghera (Venezia) verso le ore 11.00 di oggi. L'uomo, colto da malore stava operando all'interno di una nave in costruzione. In aiuto sarebbe accorso un soccorritore del cantiere, che è stato colto da malessere e aiutato dal Suem 118, accorso assieme allo Spisal dell'Ulss 3 per accertare cause e modalità del decesso e i vigili del fuoco, usciti con l'autobotte e poi affiancati dal personale del nucleo Nbcr per i rilievi ambientali. In corso accertamenti per la ricostruzione dell'accaduto. Non risulterebbero altre persone coinvolte. (ANSA).