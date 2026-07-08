Sono gravi le condizioni di salute di un operaio rimasto vittima stamattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo stava lavorando in un cantiere privato della ricostruzione post terremoto 2016 nella frazione di Trisungo quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito alla testa da una trave. L'operaio è stato subito soccorso dai suoi colleghi che erano lì; è giunta sul posto un'ambulanza del 118 i cui sanitari, valutate le condizioni e la dinamica dell'incidente, hanno ritenuto opportuno far arrivare l'eliambulanza che ha quindi trasferito il paziente all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Da quanto si apprende, pur nella gravità della situazione, l'operaio non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).