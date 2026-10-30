(ANSA) - PORTO SAN GIORGIO, 30 OTT - Due operai si sono arrampicati su una gru in un cantiere edile a Porto San Giorgio (Fermo) per protestare su questioni di lavoro e in particolare relative alla retribuzione. Sono stati attimi di apprensione stamattina per i due operai e sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco con l'autoscala. I due operai si sono arrampicati all'interno della gru e hanno raggiunto una preoccupante altezza da terra. A nulla sono valsi gli appelli delle autorità per farli scendere. I due lavoratori hanno manifestato l'intenzione di restare a diversi metri d'altezza per portare a conoscenza l'opinione pubblica la loro protesta che sarebbe legata a questioni retributive; hanno anche chiesto di parlare con il sindaco della città, Valerio Vesprini, per esporgli le loro ragioni. Alcuni giorni fa una protesta analoga era stata messa in atto, in una vicenda distinta da quella di oggi, da alcuni operai egiziani a Tolentino (Macerata) per il mancato pagamento di stipendi da parte di un'impresa subappaltatrice: i lavoratori erano rimasti sulla gru a 40 metri d'altezza per scendere in serata dopo una negoziazione con la polizia. (ANSA).