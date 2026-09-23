(ANSA-AFP) - SYDNEY, 24 SET - Un modello non autorizzato di OpenAI potrebbe aver tentato di hackerare diversi siti web del governo australiano, ha dichiarato l'azienda dopo aver avviato una revisione delle attività di IA "anomale". "Durante questa revisione, abbiamo identificato attività che coinvolgono diversi siti web e servizi del governo australiano, poiché i nostri modelli hanno tentato di cercare risposte e statistiche disponibili per domande sull'Australia durante una valutazione interna", ha affermato OpenAI in una dichiarazione. (ANSA-AFP).