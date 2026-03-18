(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - I vertici di OpenAI stanno mettendo a punto piani per un cambio di strategia che punta a far concentrare la società sulla programmazione e sugli utenti aziendali, accantonando i progetti collaterali. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale la startup di Sam Altman è arrivata alla conclusione che la strategie del voler "fare tutto in una volta" ha messo OpenAI sulla difensiva. "Non possiamo perdere questo momento perché siamo distratti da questioni secondarie", ha detto Fidji Simo, l'amministratore delegato delle applicazioni di OpenAI, in una nota visionata dal Wall Street Journal. "Dobbiamo concentrarci sulla produttività in generale e in particolare - ha messo in evidenza - su quella sul fronte commerciale". (ANSA).