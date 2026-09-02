(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di +1,5°C dai livelli pre-industriali (il limite più ambizioso dell'Accordo di Parigi), probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del Programma dell'Onu per l'Ambiente, l'Unep. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà di +1,8°C. La maggior parte degli altri scenari prevede picchi più elevati. Tuttavia, secondo il rapporto è possibile limitare la durata dello sforamento, e rientrare in breve tempo nei limiti dell'Accordo di Parigi. (ANSA).