(ANSA-AFP) - PARIGI, 09 GEN - Oltre 50 manifestanti sono stati uccisi in quasi due settimane di proteste in Iran, scatenate dalla rabbia per l'aumento del costo della vita. Lo ha fatto sapere oggi un'organizzazione per i diritti umani. "Almeno 51 manifestanti, tra cui nove minori di 18 anni, sono stati uccisi e centinaia di altri sono rimasti feriti nei primi tredici giorni del nuovo ciclo di proteste nazionali in Iran", ha dichiarato l'Ong norvegese Iran Human Rights. Il bilancio diffuso ieri era di 45 vittime. (ANSA-AFP).