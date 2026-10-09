(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Anche oggi, dopo le forti piogge di ieri, un'ondata di maltempo si è abbattuta su Napoli e la provincia. Un albero è crollato in via Guantai Nuovi, nel centro della città, proprio davanti alla sede dell'Inps. La zona è stata delimitata con nastro rosso. Allagamenti in vari quartieri di Napoli, in particolare a Fuorigrotta e Bagnoli. Problemi si registrano in provincia. La parete di un supermercato è crollata nella notte a Pozzuoli. A Marano, invece, si è registrato un black out elettrico che ha interessato diversi quartieri. (ANSA).