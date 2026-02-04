(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Diciottomila firme raccolte in poco più di 10 giorni. Sono il 35% delle 50.000 necessarie per poter presentare la proposta di legge di iniziativa popolare al Parlamento per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. L'aggiornamento arriva dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) in occasione della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra oggi. Ogni anno, in Italia, circa 105mila casi di cancro, il 27% del totale, è determinato proprio dal fumo. Tutti i cittadini maggiorenni, ricorda Aiom, possono firmare, andando sulla piattaforma del Ministero della Giustizia e utilizzando lo Spid, la Carta di Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. La campagna, la prima del genere mai realizzata in Italia, è promossa da Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. Oggi, nella Giornata mondiale contro il cancro, le società scientifiche e le associazioni dei pazienti che aderiscono all'iniziativa lanciano un appello a firmare, per raggiungere quanto prima le 50.000 firme necessarie. L'obiettivo principale della campagna è contrastare il tabagismo. In secondo luogo, la campagna vuole reperire risorse per il Servizio Sanitario Nazionale. Il tema dela Giornata mondiale è 'United by Unique', per sensibilizzare cittadini, pazienti e Istituzioni a considerare l'unicità di ogni persona colpita dal cancro, garantendo una presa in carico che tenga conto degli aspetti emozionali, psicologici e sociali legati alla malattia. "Il fumo di tabacco è il principale fattore di rischio oncologico. Senza dimenticare gli altri stili di vita scorretti. Il consumo di alcol è correlato a 7 tipi di carcinoma e il grave eccesso ponderale a 12. Nonostante queste evidenze, in Italia il 24% degli adulti fuma, il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso, il 58% consuma alcol e il 27% è sedentario", afferma il presidente Aiom Massimo Di Maio. La prevenzione rappresenta dunque lo strumento per "ridurre il numero dei casi di tumore e per sostenere l'incremento delle uscite per le cure innovative: nel 2024, in Italia, la spesa pubblica per i farmaci anti-cancro è stata pari a 5,4 miliardi di euro, in aumento del 13,8% rispetto al 2023, rappresentando quasi il 20% della spesa farmaceutica pubblica totale. L'innovazione non è solo un costo - sottolinea - ma si traduce in vite salvate". (ANSA).