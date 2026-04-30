(ANSA) - ROMA, 30 APR - L'Oms simula una nuova pandemia con un batterio che si diffonde a livello globale ma l'Italia non partecipa all'esercitazione. A farlo notare è il responsabile Welfare di Azione Alessio D'Amato, responsabile romano del partito ed ex assessore alla Sanità. Ventisei Paesi e 600 esperti hanno testato un scenario immaginario: un nuovo batterio che si diffonde a livello globale. Con l'esercitazione Polaris II, l'Organizzazione mondiale della sanità ha testato coordinamento, risposta e capacità operative per non farsi trovare impreparati "ma l'Italia non ha potuto partecipare essendosi astenuta sul piano pandemico globale, un fatto grave", osserva D'Amato. (ANSA).