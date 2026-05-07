(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Finora sono stati segnalati otto casi, tra cui tre decessi, per il focolaio di hantavirus: lo ha affermato il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus in una conferenza stampa, come riporta Bbc. Cinque di questi sono casi confermati, mentre gli altri tre sono sospetti, ha aggiunto ha dichiarato che sabato scorso il Regno Unito ha notificato all'Organizzazione Mondiale della Sanità la presenza di un "focolaio" di passeggeri con una malattia respiratoria a bordo della nave da crociera. Ghebreyesus ha dichiarato che nelle precedenti epidemie la trasmissione di hantavirus tra esseri umani si è verificata solo a causa di un "contatto prolungato", il che, a suo dire, è stato il caso anche in questa circostanza. Tedros ha detto che l'Oms è a conoscenza di segnalazioni di altre persone con sintomi che potrebbero essere entrate in contatto con i passeggeri e che è in contatto con le autorità competenti. Considerato il periodo di incubazione di questa malattia, che può arrivare fino a sei settimane, è possibile che vengano segnalati altri casi, afferma. Tuttavia, pur essendo grave, l'Oms dichiara di "valutare il rischio per la salute pubblica come basso". (ANSA).