(ANSA) - SASSARI, 08 SET - Quattro persone sono state arrestate oggi all'alba dai carabinieri nel Sulcis Iglesiente per l'omicidio di Marco Pusceddu, il volontario del 118 ucciso il 7 agosto 2025 a Buddusò (Sassari), colpito con quattro colpi di pistola al petto mentre si trovava nella sede dell'associazione Intervol. I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Sassari, della Compagnia di Ozieri e della Compagnia di Iglesias, col supporto di personale dello squadrone eliportato "Cacciatori Sardegna", del Nucleo cinofili di Abbasanta e del 11° Nucleo elicotteri carabinieri di Elmas, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Sassari, su richiesta della locale Procura, nei confronti di quattro persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata. (ANSA).