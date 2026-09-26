(ANSA) - TORINO, 26 SET - "Mi ha detto cose molto confuse: che lui era disperato, continuava a piangere, a dire cose...era sconvolto, quindi non capivo. Faceva capire che era successo qualcosa di molto grave, ma io gli ho detto che doveva chiamare la polizia e doveva parlare con la polizia, che doveva fare la cosa giusta, questo solo". Così al citofono la madre di Christian Matheus De Oliveira Morando, di 26 anni, nato a Chivasso (Torino), fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, di 39 anni, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un alloggio della periferia Nord di Torino. (ANSA).