(ANSA) - TORINO, 26 SET - "Quando hanno visto che (Fabio Colapietro, ndr) era morto, hanno deciso di nascondere il cadavere. Sono andati nei giorni successivi a comprare il telo, i sacchi, la candeggina, i guanti, il coltello, il cemento. L'hanno sezionato e lui dice che a un certo punto non ce la faceva più: esce, chiama sua madre, la fa venire lì e chiama la polizia". Così l'avvocato Wilmer Perga, difensore di Christian Matheus De Oliveira Morando 26 anni, fermato per l'omicidio di Colapietro, 39 anni, il cui cadavere è stato trovato, fatto a pezzi, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un alloggio alla periferia Nord di Torino. (ANSA).