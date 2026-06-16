(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 16 GIU - Ergastolo per Adilma Pereira Carniero, la 50enne brasiliana, a processo davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio presieduta da Giuseppe Fazio per l'omicidio di Fabio Ravasio, 52 anni, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago da quello che inizialmente era sembrato un incidente causato da un pirata della strada. La Corte ha inoltre condannato Igor Benedito a 23 anni, Massimo Ferretti a 24 anni, Mirko Piazza a 14 e 4 mesi, Mohamed Dahibi a 22 anni, Fabio Lavezzo e Marcello Trifone all'ergastolo, Fabio Oliva a 14 anni, accogliendo in parte le richieste formulate dal pubblico ministero Ciro Caramore che aveva chiesto 5 ergastoli. La sentenza è arrivata ieri alle 23.30, dopo una camera di consiglio durata 12 ore. Ognuno dei complici, secondo la ricostruzione, ebbe un ruolo preciso nell'omicidio di Ravasio. Benedito guidava l'auto con Trifone al fianco, Oliva riparò la macchina usata per l'omicidio, Ferretti pianificò con lei l'uccisione di Ravasio, Piazza faceva da ufficiale di collegamento, Lavezzo, compagno della figlia di Pereira, avvisò Benedito del passaggio della vittima affinchè questo potesse investirlo, Dahibi finse un malore in strada per fermare il traffico. A tutti, tranne che a Oliva, è contestata la premeditazione. Per Pereira, Dahibi e Lavezzo le difese avevano chiesto l'assoluzione. Per tutti gli altri i difensori si erano rimessi alla corte per la determinazione della pena. (ANSA).